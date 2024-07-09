Махачкала, 9 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Никаб стал предметом споров, вызывает страх у населения, а также послужил причиной усугубления напряжённости в обществе. Об этом говорится в решении муфтията Дагестана, подписанном группой докторов исламских наук.

Claus Bonnerup/imago stock&people/Global Look Press

«В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряжённости в обществе», — заявили в муфтияте.

Отмечается, что большинство учёных-правоведов считают, что ношение никаба не является обязательным предписанием для женщины. При этом подчёркивается, что в некоторых странах эта одежда стала признаком религиозного радикализма и фанатизма.

Муфтият призвал учитывать современные общественные реалии и отметил, что учёные-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности общества.

В решении заявляется, что при необходимости альтернативой никабу может стать веер или платок, если женщина чувствует чей-то пристальный взгляд.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение принималось с учётом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

3 июля заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов объявил, что ношение никабов в республике временно запрещено в соответствии с заключением отдела фетв.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин заявил, у большинства российских мусульман нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. По его словам, исключение составляют мусульмане Северного Кавказа, но этот вопрос можно решить в законодательном порядке в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства. Он напомнил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев отметил, что никабы несвойственны российскому исламу и могут быть использованы террористами.