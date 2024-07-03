Москва, 3 июля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. В России нужно законодательно запретить ношение никабов на постоянной основе. Такое мнение 3 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя временный запрет ношения никабов в Дагестане.

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Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он добавил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Михайлов положительно отозвался об инициативе муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов, но подчеркнул, что это лишь полумера и не решит проблему.

«Постоянный запрет никабов нужно вводить на законодательном уровне, поскольку Россия — светское государство. Кроме того, в нашей стране следует запретить все крайне радикальные религиозные течения и внести их в список экстремистских организаций. Только так мы сможем достичь желаемых результатов», — подчеркнул эксперт.

Михайлов добавил, что в социальных сетях активно обсуждается вопрос о ношении никабов. В ходе этих дискуссий некоторые пользователи распространяют информацию, которая может разжечь межнациональную рознь. Чтобы предотвратить это, необходимо как можно скорее запретить ношение никаба и тем самым исключить возможность различных спекуляций на эту тему, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.