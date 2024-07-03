Москва, 3 июля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. У мусульман ханафитского мазхаба нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. Об этом 3 июля сообщил верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, комментируя целесообразность ношения никаба.

Сергей Гунеев/РИА Новости Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин

«В течение 14 веков никакого никаба у нас не было. На Северном Кавказе ситуация отличается, там у мусульман шафиитского мазхаба может считаться обязательным покрытие лица, но, например, в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства, эту проблему можно решить в законодательном порядке. Одно время было обязательным фотографироваться на паспорт только с непокрытой головой, в последние годы разрешили фотографироваться в платках и головных уборах. Это решается законодательно. Но у мусульман ханафитского мазхаба нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин», — приводит Telegram-канал BRIEF его слова.

Как передавало ИА Регнум, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Ранее советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России для снижения угроз экстремизма.

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

Кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам.

В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Автор портала «Ислам Ньюс» Айдар Бариев сообщил, что никаб не является «исламской одеждой», потому никак не регулируется юридическими нормами ислама. Речь идёт об одежде, которую носили некоторые южные племена доисламских времён. Бариев подчеркнул, что дискуссия вокруг ношения никаба является обычным явлением в исламских странах. В ряде этих государств никаб запрещают.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.