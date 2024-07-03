Махачкала, 3 июля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Об этом заявил 3 июля заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

TASS /ZUMA

Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населению республики. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля, пояснил Салимов в видеообращении, размещённом в Telegram-канале муфтията Дагестана.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшее время будет издано богословско-правовое заключение — фетва — о запрете никаба в республике. Муфтий подчеркнул, что мужчине, не желающему показывать лицо своей супруги, следует держать её дома. Запрет на ношение никаба, полностью закрывающего лицо женщины, будет действовать в регионе до тех пор, пока не наступят мир и спокойствие.

Отдел фетв при муфтияте Дагестана после тщательного изучения вопроса пришёл к выводу, что достаточных оснований для принятия всеобщего запрета на ношение никаба нет. Однако ограничения могут вводиться локально и на время из соображений безопасности, информировали в пресс-службе муфтията.

29 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии в отличие от России действует такой запрет.

Ранее советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России для снижения угроз экстремизма.