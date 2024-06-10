Берлин, 10 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в стране, заняв второе место. Это 10 июня следует из данных избирательной комиссии на сайте ЕП.

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Для АдГ этот результат стал лучшим на федеральном уровне с момента её создания в 2013 году. Также впервые в истории ФРГ крайне правая партия стала второй на общенациональных выборах. Вместе с тем на выборах в 2019 году АдГ смогла получить только 11% голосов избирателей.

На первом месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 30% голосов. При этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела провал, так как за неё проголосовали только 13,9% избирателей, что на 1,9% меньше, чем в 2019 году, и она опустилась на третье место.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня после объявления первых итогов голосования в ЕП президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Согласно результатам, партия Макрона «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

Ранее в этот же день стало известно, что общая предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51%. По информации пресс-службы законодательного органа, эти показатели уже превысили итоги выборов 2019 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 июня прокомментировал предварительные результаты выборов в ЕП. По его мнению, после этого Макрону и Шольцу лучше не цепляться за власть, а добровольно уйти в отставку и признать поражение.