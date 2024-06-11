Берлин, 11 июня, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Победа ультраправых партий на выборах в Европарламент должна вызвать беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 10 июня на встрече с президентом Чили Габриэлем Боричем. Трансляцию мероприятия вели на сайтенемецкогоправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он подчеркнул, что подобный результат не должна стать нормой. Канцлер также отметил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию европейской страной.

Кроме того, Шольц отметил, что все три партии ФРГ, которые входят в правящую коалицию, показали плохой результат. Глава немецкого правительства призвал продолжать трудиться над тем, чтобы заручиться большей поддержкой избирателей.

Вместе с тем он проигнорировал вопрос журналистов о личной ответственности за результаты и вероятности проведения в Германии досрочных парламентских выборов.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июня состоялись выборы в Европарламент. 10 июня стало известно, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в ФРГ и заняла второе место. Её опрередил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 30% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела провал и оказалась на третьем месте с 13,9% голосов.

Во Франции на выборах победила оппозиционная правая партия «Национальное объединение», которая заручилась поддержкой 32% избирателей. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,4% голосов и заняла второе место. После оглашения первых итогов выборов французский лидер распустил Национальное собрание (нижней палаты парламента Франции) и объявил о проведении досрочных выборов.