Москва, 24 июля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят американские танки Abrams «одним щелчком», сообщила 24 июля госкорпорация «Ростех».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Одно попадание точного и мощного «Краснополя» с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО», — сообщил «Ростех» в Telegram-канале.

В госкорпорации отметили, что поставленные ВСУ Abrams не соответствуют актуальным требованиям защиты. В первую очередь, это касается крыш башен, корпусов, а также бортовых и кормовых проекций.

«Ростех» прокомментировал видео, опубликованное 23 июля Минобороны, на котором российский военный с позывным «Ержик» рассказывает о выполнении боевой задачи, в ходе которой одним попаданием «Краснополя» уничтожили Abrams.

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Разработчиком «Краснополя» является тульское Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (холдинг «Высокоточные комплексы»). Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками подходящего калибра.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля подразделения группировки войск «Центр» уничтожили переданный ВСУ Abrams. До этого 8 июля сообщали, что российский бойцы уничтожили в зоне СВО очередной Аbrams. Минобороны 3 июля также сообщило об уничтожении группировкой российских войск «Центр» танка Abrams на авдеевском направлении. В середине июня российские военные подбили Аbrams, используя FPV-дроны.

«Ростех» сообщил 16 июля, что новейшая российская самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из реактивной системы залпового огня HIMARS. Поражающие элементы ракеты пробили колёса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления российской гаубицы.