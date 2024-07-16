Москва, 16 июля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Новейшая российская самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщила 16 июля пресс-служба «Ростеха».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Поражающие элементы запущенной из HIMARS ракеты пробили колёса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления, сказано в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

«Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника, напомнила пресс-служба госкорпорации.

Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов, орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов, также у гаубицы предусмотрен режим «одновременный огневой налёт», отметил «Ростех».

Как передавало ИА Регнум, в июне Вооружённые силы России получили партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва» калибра 152 мм. Установка может пройти по дорогам общего пользования 1000 километров без дозаправки и хорошо преодолевает бездорожье, так как имеет полный привод и оснащена мощным дизельным двигателем, отмечалось в сообщении.

Гаубицу можно транспортировать с помощью военно-транспортной авиации — «Мальва» помещается в грузовую кабину Ил-76, из-за чего её возможно перемещать на большие расстояния, проинформировал также «Ростех».

В июне сообщалось, что «Мальву» начали применять в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Установку использовали для ведения контрбатарейной борьбы.