Москва, 24 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Предметом российско-украинских переговоров может быть только капитуляция Киева. Об этом 24 июля заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

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«Моё глубокое убеждение, что это могут быть только одни переговоры — о капитуляции», — написал он.

Рогов добавил, что любые другие договорённости, которые позволят киевскому режиму сохраниться без демилитаризации и денацификации, приведут только к возобновлению боевых действий с ещё большей силой.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что понимает необходимость урегулировать украинский конфликт как можно быстрее.

Глава киевского режима 21 июля заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности вести переговоры с представителями России.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Она добавила, что ни у кого нет никакой веры Зеленскому.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.