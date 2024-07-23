Киев, 23 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что понимает необходимость урегулировать конфликт на Украине как можно скорее. Об этом он сообщил 23 июля на встрече с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином в Киеве.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить [конфликт] как можно скорее, конечно», ― подчеркнул Зеленский.

Визит Паролина в украинскую столицу он расценил как сильный сигнал со стороны Ватикана.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом ранее он своим указом официально запретил подобные переговоры. В интервью британской радиостанции глава киевского режима сказал, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то будет неважно, с какими представителями России разговаривать.

Он считает, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года и по её итогам Украина не вернёт часть территорий, входивших в её состав до 2014 года. Вместе с тем Зеленский предположил, что «сила дипломатии» сможет помочь Киеву вернуть эти территории.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв назвал это заявление главы киевского режима игрой на западную публику. Депутат считает, что таким образом он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.