Москва, 24 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В России начался приём заявлений от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Об этом 24 июля сообщили в Минцифры РФ.

(сс) MadFishDigital

В ведомстве уточнили, что подать заявки можно с помощью портала «Госуслуги» до 6 августа. Работодатель должен будет подтвердить данные, а затем направить их в министерство до 11 августа. Также компания самостоятельно может внести сотрудников в список на отсрочку.

Чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Кроме того, компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

«Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Решение по отсрочке комиссия примет с 1 октября по 31 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 4 сентября прошлого года указ о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов с 27 лет до 30 лет. Нововведения вступили в силу с 1 января 2024 года.

В апреле генпрокурор России Игорь Краснов предложил предусмотреть отсрочку от призыва в армию для специалистов, которые будут работать на оборону. Он пояснил, что для устранения кадрового голода молодых людей нужно обучить востребованным специальностям.

В июле Госдума приняла законопроект о распространении норм об отсрочке от призыва на военную службу на служащих прокуратуры и Следственного комитета России. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

15 июля в России завершился весенний призыв 2024 года. В войска направили 150 тысяч человек. Весенняя призывная кампания проходила по новым правилам.