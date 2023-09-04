Москва, 4 сентября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 4 сентября указ о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Внести в указ президента от 2 марта 2022 года №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 2 слова «27 лет» словами «30 лет», — говорится в документе.

Нововведения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили отсрочку до 30 лет по призыву на срочную службу для IT-специалистов. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, ведомство готовило соответствующие корректировки в связи с повышением призывного возраста в России, закон о котором Путин подписал 4 августа. В соответствии с документом, с 1 января 2024 года на срочную службу могут призвать мужчин от 18 до 30 лет, то есть, верхний порог увеличивается на три года. Мужчины, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.