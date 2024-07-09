Москва, 9 июля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В Государственной думе приняли закон о распространении норм об отсрочке от призыва на военную службу на служащих прокуратуры и Следственного комитета России. Текст документа размещен в электронной базе ГД.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Документ о внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» принят 9 июля», — отмечается в тексте.

Согласно новому закону, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в том числе сотрудникам органов и организаций прокуратуры РФ, а также служащим органов и учреждений СК после получения соответствующего высшего образования. Её будут предоставлять на время такой службы.

В настоящее время отсрочку от призыва на военную службу предоставляют служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в России начался весенний призыв, который продлится до 15 июля. В том году кампания проходит по новым правилам призывного возраста. Согласно опубликованному 31 марта указу президента РФ Владимира Путина, ВС РФ пополнят 150 тыс. призывников — это на 3 тыс. новобранцев больше, чем год назад. Срок службы не изменился — он составляет по-прежнему один год. Военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе).

Президент Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ. Сборы граждан страны, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве.