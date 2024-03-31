Москва, 1 апреля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. В России весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Она будет проходить по новым правилам призывного возраста, при этом солдаты-срочники, которые пополнят войска в рамках этого призыва, по-прежнему не будут задействованы в зоне спецоперации и на службе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Mil.ru Солдаты

Согласно опубликованному 31 марта указу президента РФ Владимира Путина, ВС РФ пополнят 150 тыс. призывников — это на 3 тыс. новобранцев больше, чем год назад.

Срок службы не изменился — он составляет по-прежнему один год. Военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены, заверил Цимлянский.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе).

Повестки о призыве в бумажном виде остаются основным документом. Электронные повестки могут лишь дублировать бумажные и рассылаться в тестовом режиме.

Треть призывников весеннего призыва направят в учебные соединения и воинские части, где они пять месяцев будут проходить обучение, затем получат военно-учётную специальность. Далее их направят в войска.

При этом за счёт срочников продолжат формироваться научные роты: попасть в них могут призывники с высшим образованием по профилю, соответствующему проводимым в интересах Минобороны научным исследованиям. Также будут комплектоваться и научно-производственные роты.

Прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнёт работу с 16 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в спецоперации.

Президент Владимир Путин подписал 1 марта ежегодный указ о призыве на военные сборы в ВС РФ.