Москва, 24 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Отсрочку от призыва в армию предложил предусмотреть для специалистов, которые будут работать на оборону, генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом он заявил 24 апреля, выступая с отчётом в Совете Федерации.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что в связи с проведением военной спецоперации на Украине значительные усилия были направлены на укрепление законности в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для устранения кадрового голода молодых людей нужно обучить востребованным специальностям.

«Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу», — сказал Краснов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении призывного возраста с 1 января 2024 года. Верхний порог увеличен на три года, призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Весенняя призывная кампания, которая стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля, проходит по новым правилам. Солдаты-срочники, пополняющие войска в рамках этого призыва, по-прежнему не будут задействованы в зоне спецоперации и на службе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.