Москва, 24 июля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о скорейшем завершении конфликта на Украине связаны с электоральными циклами в США. Об этом 24 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая (где расположен офис Зеленского. — Прим. ред.), в этом контексте это нужно рассматривать», — сказала она.

Дипломат отметила, что в этом случае «не то что смешно, а даже как-то неприлично» говорить об искренности главы киевского режима, которой не было никогда.

«Он предал не только граждан Украины. Он предал всю свою ближайшую команду, то есть всех тех людей, которые привели его к власти, которые с ним были до момента, так сказать, его кульминации или антикульминации. Он предал всех, всех сдал», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что в последние годы произошла тысяча подтверждений готовности Зеленского предать кого угодно для сохранения собственной власти и собственных болезненных амбиций.

При этом заявления главы киевского режима встраиваются в поток политических новостей США с целью «где-то напомнить о себе, где-то поклянчить ещё, где-то сделать задел на будущее» на случай изменения там ситуации, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Зеленский признался, что понимает необходимость урегулировать украинский конфликт максимально возможно быстро. Он также назвал «сильным сигналом» приезд в Киев госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Глав киевского режима заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова к началу переговоров об урегулировании украинского конфликта. Он уточнил, что для этого Киев должен отказаться от членства в НАТО, вывести свои войска из новых регионов РФ, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных жителей Украины.

Российские власти также отмечали, что Зеленский после истечения срока полномочий и отказа от проведения выборов на Украине более не является легитимным президентом. Из-за этого России придётся анализировать, с кем из представителей Киева можно вести переговоры.