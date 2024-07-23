Москва, 23 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Попытки Запада представить дело редактора «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алсу Курмашевой как «преследование журналистки» совершенно несостоятельны. Об этом 23 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

AP/TASS Алсу Курмашева

«Несмотря на то, что на Западе эту тему подают как якобы преследование журналистки, хотела бы отметить, что в отношении Курмашевой подобные утверждения, мягко говоря, не соответствует действительности», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что Курмашева не была аккредитована при МИД в качестве иностранного корреспондента, а также не работала на российские СМИ.

Захарова подчеркнула, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в уголовной плоскости.

«При этом повод весьма серьёзный — приговор Верховным судом Татарстана был вынесен в связи публичным распространением Курмашевой заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ», — отметила она.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД просьбу прокомментировать требование посольства США освободить Курмашеву.

19 июля Верховный суд Татарстана приговорил Курмашеву к 6,5 года колонии по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России (ст. 270.3 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме.

Курмашева имеет российское и американское гражданство. В октябре 2023 года её задержали и отправили под арест из-за того, она не исполнила обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Позже Курмашеву обвинили в распространении фейков об армии.