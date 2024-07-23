МИД: попытки представить дело Курмашевой как «преследование» несостоятельны
Москва, 23 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Попытки Запада представить дело редактора «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алсу Курмашевой как «преследование журналистки» совершенно несостоятельны. Об этом 23 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Несмотря на то, что на Западе эту тему подают как якобы преследование журналистки, хотела бы отметить, что в отношении Курмашевой подобные утверждения, мягко говоря, не соответствует действительности», — сказала она.
Дипломат обратила внимание, что Курмашева не была аккредитована при МИД в качестве иностранного корреспондента, а также не работала на российские СМИ.
Захарова подчеркнула, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в уголовной плоскости.
«При этом повод весьма серьёзный — приговор Верховным судом Татарстана был вынесен в связи публичным распространением Курмашевой заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ», — отметила она.
Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД просьбу прокомментировать требование посольства США освободить Курмашеву.
19 июля Верховный суд Татарстана приговорил Курмашеву к 6,5 года колонии по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России (ст. 270.3 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме.
Курмашева имеет российское и американское гражданство. В октябре 2023 года её задержали и отправили под арест из-за того, она не исполнила обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Позже Курмашеву обвинили в распространении фейков об армии.