* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Казань, 20 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Суд в Казани попросили арестовать редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алсу Курмашеву, подозреваемую в нарушении закона об иноагентах. Об этом 20 октября сообщила пресс-службе Советского районного суда Казани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ», — процитировало представителя пресс-службы суда агентство ТАСС.

Курмашеву задержали 18 октября в Казани по подозрению в нарушении закона об иностранных агентах. Редактора обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах (статья 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Курмашева не исполнила обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Местное СМИ «Татар Информ» сообщило, что Курмашевой могут предъявить также обвинение в издании книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине.

Кроме того, следствие выдвинуло версию о том, Курмашева через интернет умышленно вела целенаправленный сбор сведений о деятельности ВС РФ для передачи информации иностранным источникам.

Ей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Также её могут приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов или к принудительным работам на срок до пяти лет. Также Курмашевой может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба Хорошевского суда Москвы 17 октября сообщила о планах рассмотреть 30 октября административный протокол, составленный на блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как отметили в суде, Кац, признанный иноагентом в июле 2022 года, нарушил закон об иноагенах, не предоставив соответствующую отчётность.