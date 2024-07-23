Москва, 23 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД просьбу прокомментировать требование посольства США освободить редактора «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алсу Курмашеву и других журналистов.

AP/TASS Алсу Курмашева

«Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве», — сказал он.

19 июля Верховный суд Татарстана приговорил Курмашеву к 6,5 года колонии по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России (ст. 270.3 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме.

Курмашева имеет российское и американское гражданство. В июне 2023 года её задержали в аэропорту Казани и обвинили в том, что она не уведомила МВД о втором гражданстве.

В октябре 2023 года Курмашеву вновь задержали и отправили под арест из-за того, она не исполнила обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Позже Курмашеву обвинили в распространении фейков об армии.