Берлин, 23 июля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приветствовала выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в кандидаты на пост главы государства. Она заявила об этом 23 июля в ходе пресс-конференции в Берлине со своим коллегой из Нидерландов Каспаром Велдкампом.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Камала Харрис

«Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а наоборот, принести пользу», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос о Харрис.

Говоря о деятельности действующего американского президента Джо Байдена, немецкий министр указала, что его заслуга состоит в том, что трансатлантические отношения между странами в процессе правления хозяина Белого дома стали «теснее, чем когда либо». Бербок также отметила, что Берлин будет продолжать способствовать укреплению таких отношений во внешней политике и безопасности независимо от того, кого выберут новым президентом Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки. По его словам, он принял такое решение в интересах Демократической партии и США. Глава Белого дома также призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру Харрис.

Позднее в этот же день вице-президент США заявила, что добьётся выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов. Она также пообещала сделать всё возможное для победы над экс-президентом США Дональдом Трампом на выборах.

Харрис 22 июля сравнила избирательную кампанию Демпартии с «американскими горками». Она также заявила, что испытывает «смешанные чувства» из-за решения Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что Харрис позволяла себе только недружественные высказывания в адрес России. Ввиду этого оценить её фигуру в контексте двухсторонних отношений России и США пока невозможно, добавил представитель Кремля.