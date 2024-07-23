Вашингтон, 23 июля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Избирательная кампания Демократической партии США напоминает «американские горки», заявила вице-президент страны Камала Харрис 22 июля в ходе своей речи перед избирательным штабом демократов.

Gage Skidmore Камала Харрис

Так она прокомментировала решение американского лидера Джо Байдена отказаться от дальнейшей борьбы за президентское кресло. Это первое выступление Харрис в качестве вероятного кандидата на пост главы Белого дома.

Она призналась, что испытывает «смешанные чувства» из-за такого шага Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, президент США объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Вместе с тем он уточнил, что продолжит исполнять президентские полномочия до конца нынешнего срока. Глава государства также поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах.

До этого появилась информация о том, что у Байдена выявили коронавирусную инфекцию и он ушёл на самоизоляцию, продолжая выполнять функции руководителя Белого дома. На фоне таких сообщений появилась информация о том, что президент США якобы скончался.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с ИА Регнум заявил, что решение Байдена о выходе из президентской гонки является беспрецедентным случаем. Он пояснил, что в американской истории ещё никогда не было так, чтобы кандидат, который выиграл все праймериз, выходил из предвыборной гонки незадолго до того, как его выдвинет партия.