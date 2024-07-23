Москва, 23 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. В мире не существует народов, которые были бы априори недружественно настроены по отношению к россиянам. Об этом 23 июля на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости/МИД РФ

«Это касается и тех стран, которые мы называем недружественными», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, недружественными стоит называть правительства того или иного государства, а не страны. Они, по словам министра, по большому счёту, определяются жизнью, чаяниями своих народов.

«Я не вижу ни одного народа на земле, который был бы априори недружественен нашим людям, нашим гражданам. Но правительства, конечно, есть недружественные, я бы даже здесь более жёсткий термин употребил: враждебные», ― добавил Лавров.

Лавров также указал на возрастающую роль народной дипломатии. Он уточнил, что прежде всего это касается поддержания здоровой, доверительной и доброжелательной атмосферы с иностранными партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 27 марта заявил, что для России нет недружественных стран, есть недружественные элиты ряда государств. Российский лидер подчеркнул, что Россия не будет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой на Западе. Путин уточнил, что Москва никогда не пыталась этого сделать, в отличие от руководителей западных стран.

Путин 20 февраля заявил, что у России есть союзники даже в недружественных странах, особенно в вопросе традиционных ценностей. Он также добавил, что многие страны интересуются разными идеями России, в том числе в области экономики.

14 июля российский президент заявил, что Запад после начала СВО на Украине развернул бурную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Теперь всем стало понятно, что эти планы провалились, подчеркнул глава государства.

Во время встречи с сотрудниками выставки-форума «Россия» 8 июля Путин отметил, что большинство стран в мире доброжелательно относятся к России. Он подчеркнул важность умения показать успехи российского народа, достигнутые благодаря труду и таланту.