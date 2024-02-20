Москва, 20 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. У России даже в недружественных странах есть союзники, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

Кадр из видео Владимир Путин

«Попытки изоляции России провалились, у неё становится больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей», — заявил российский лидер.

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Президент добавил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека, и таких людей много. По словам президента, многие страны также интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Выступая на форуме, глава государства заявил, что России всегда нужны сильные идеи, но сегодня — особенно, так как страна выходит на новый уровень задач.