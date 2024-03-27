Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Для России нет недружественных стран, есть недружественные элиты ряда государств. Россия не будет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области.

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«Достижений мировой культуры много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — пояснил глава государства.

Путин уточнил, что Россия никогда не пыталась этого сделать в отличие от руководителей стран Запада.

«Наоборот, мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой культуры смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», — уточнил лидер страны.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин, выступая на Международном культурном форуме, заявил, что попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ.

Путин указал на то, что отдельные страны претендуют на исключительность, в том числе и культурную, но будущее за многолинейным развитием.

Кроме того глава государства на заседании попечительского совета Мариинского театра подчеркнул, что на фоне величия русского искусства все попытки его отменить будут ничтожными, а те, кто это пытается сделать, обкрадывают самих себя.