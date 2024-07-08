Москва, 8 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Большинство стран в мире доброжелательно относятся к России, заявил президент Владимир Путин 8 июля во время встречи с сотрудниками выставки-форума «Россия».

Алексей Майшев/РИА Новости

«Нам есть что защищать. Это очень важно — самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире», — сказал он.

Путин подчеркнул и важность умения показать успехи российского народа, достигнутые благодаря труду и таланту. Он также заявил, что необходимо создать национальный центр «Россия», который откроется на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве и будет продолжением выставки, прошедшей на ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля российский президент заявил, что Запад после начала СВО на Украине развернул бурную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Теперь всем стало понятно, что эти планы провалились, подчеркнул глава государства.

20 февраля Путин заявил, что у России есть союзники даже в недружественных странах, особенно в вопросе традиционных ценностей. Он также добавил, что многие страны интересуются разными идеями России, в том числе в области экономики.