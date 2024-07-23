Москва, 23 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 23 июля приняли поправку о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Павел Лисицын/РИА Новости

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта, касающегося изменений в пенсионном и дополнительном социальном обеспечении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Выплату будут назначать в беззаявительном порядке и повышать на районный коэффициент. Кроме того, каждый год эти средства будут индексироваться.

Данная мера коснётся не всех инвалидов I группы, а только тех, кто не получает ежемесячную выплату по уходу. Раньше такую выплату получали граждане, которые ухаживали за 80-летним человеком или инвалидом первой группы. Теперь она станет прибавкой к пенсии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля этот законопроект поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Возобновить с февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме предложил президент России Владимир Путин.

Планируется, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Выплаты одинаково будут индексировать как работающим, так и неработающим пенсионерам.

8 июля Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В 2025 году из бюджета на эти нужды планируется выделить дополнительно 96,45 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах соответственно 177,03 млрд и 260 млрд рублей.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется не менее 100 млрд рублей.