Москва, 8 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Текст документа размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Александр Кряжев/РИА Новости

Изменения внесены в статью 17 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 26-1 ФЗ «О страховых пенсиях».

«Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

С 1 января 2025 года произойдёт восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать. Работающим пенсионерам будут выплачивать страховую пенсию, также они будут получать выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учёта недополученных средств.

В 2016 году в России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Путин 7 июня, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что со следующего года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что в течение нескольких лет индексации не было из-за финансовых ограничений.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется не менее 100 млрд рублей.

Госдума приняла законопроект об индексации пенсий 26 июня, 3 июля законопроект поддержал Совфед.