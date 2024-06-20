Москва, 21 июня, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев объяснил расчёт выплат работающим пенсионерам с 2025 года. По словам депутата, в следующем году пенсию проиндексируют дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) на уровень роста заработной платы. Кроме того, выплаты одинаково будут индексировать как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Размер индексации работающим пенсионерам будут исчислять не от той пенсии, которую они получают, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.

«Пример: работающий пенсионер получает 20 тысяч рублей, если бы он не работал восемь лет, его пенсия составила бы условно 30 тысяч, инфляция условно десять процентов. Пенсия проиндексируется ему не на 2, а на 3 тысячи рублей в соответствии с теми правами, которые у него накоплены», — пояснил в Telegram-канале Исаев.

Также депутат подчеркнул, что недополученная с 2016 года сумма никуда не пропадает, её восстановят пенсионеру, когда он перестанет работать.

Как передавало ИА Регнум, индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На эти выплаты потребуется не менее 100 млрд рублей, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, подчеркнула она.

С 1 июля индексация пенсий в России коснётся нескольких категорий граждан, пояснила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. Рост выплат затронет тех работающих пенсионеров, которые уволятся в июне. При индексации выплат также учтут коэффициенты, изменившиеся за период работы людей. Кроме того, повышение ждёт граждан, которым в июле исполнится 80 лет, и тех, кто получит I группу инвалидности. Все перерасчёты произойдут автоматически.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года.