Киев, 22 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал в Верховном суде назначить президентские выборы в стране. Он пояснил, что это необходимо для сохранения в государстве конституционного строя.

Известия/Тарас Петренко

«Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины», — написал Дубинский в Telegram-канале 22 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их «опасности и бессмысленности». По его словам, проводить сейчас выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом не ведется.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов. По его словам, Запад не требует переизбрания украинской власти.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 19 февраля 2024 года заявил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая. Кроме того, Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить выборы президента. Также основной закон страны не предполагает автоматического «продления» полномочий главы государства.

В марте Дубинский сообщил, что офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 21 марта отметил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы на Украине сделает его нелегитимным с 21 мая.