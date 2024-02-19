Москва, 19 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратит легитимность после 21 мая. Об этом 19 февраля заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий», — написал он.

По словам Азарова, об этом свидетельствует конституция Украины, в которой не предусматривается отмена выборов главы государства в период действия военного положения.

Этот вопрос должен стать ключевым для всех, кто борется с киевским режимом, добавил экс-премьер Украины.

Как сообщало ИА Регнум, обвинённый Киевом в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 13 февраля написал, что, согласно конституции, полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая. По его мнению, любое непредусмотренное законом продление таких полномочий называется словом «узурпация»

Украинское издание «Страна. ua» 14 февраля написало, что соперники главы киевского режима могут использовать утрату им полномочий 21 мая, обвинив Зеленского в нелегитимности. По мнению журналистов, в числе противников главы киевского режима может оказаться и экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Москву не сильно заботит вопрос о возможности президентских выборов на Украине. Он напомнил, что Запад настойчиво советовал Зеленскому провести такие выборы.