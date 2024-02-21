Киев, 21 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяет отменить выборы президента, поэтому главе киевского режима Владимиру Зеленскому грозит уголовное наказание за узурпацию власти, если он не уйдёт в отставку после истечения полномочий, заявил бывший депутат Верховной рады, доктор юридических наук Валерий Карпунцов 21 февраля. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Депутат сообщил, что законодательство Украины предусматривает отмену выборов в парламент во время военного положения, но такого запрета нет на президентские выборы.

«В данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идёт узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу», — подчеркнул Карпунцов.

По его мнению, киевскому режиму нужно либо менять законодательство под Зеленского, либо проводить выборы, либо искать другое решение.

Как сообщало ИА Регнум, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров 19 февраля заявил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

Об отмене президентских и парламентских выборов на Украине в этом году объявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года. Он добавил, что этого не требуют от Киева западные союзники.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинскими властями в госизмене, заявил, что никакие толкования Конституции не помогут оправдать завершение полномочий Зеленского 21 мая. Он подчеркнул, что при отказе уходить с поста он попадает под статью об узурпации власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил о непростом положении Зеленского. Он отметил, что на Украине многие недовольны таким руководством, назревает неспокойная ситуация, в то же время западные союзники перестали финансировать Киев.