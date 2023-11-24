Киев, 25 ноября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. В 2024 году на Украине не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники не требуют переизбирать власть, заявил в интервью телеканалу «1+1» руководитель фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

Gov.ua Давид Арахамия

«В следующем году я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет. Никто нас не принуждает», — сказал он.

Арахамия сослался на одиночных политиков, которые убеждали власти в необходимости переговоров с Россией, иначе украинское правительство будет условно нелегитимно, а для этого нужно провести выборы.

Как только затрагиваются конкретные вопросы по обсуждению проведения выборов на Украине, то тема переизбрания власти сразу исчерпывает себя, добавил он. Ни у кого нет ответов на вопросы, как смогут принять участие в голосовании военные или украинские беженцы за границей, заключил Арахамия.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно, сказал он. Лидер киевского режима призвал сосредоточиться на вопросах обороны, а структурам посоветовал не тратить энергию и силы на что-либо другое.

В США считают, что отмена президентских выборов в 2024 году на Украине лишит государство всех его западных союзников, так как такое решение нарушает демократические принципы. Заявления Зеленского об отсрочке выборов прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отметил информационный канал Fox News.

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг считает, что в Киеве не смогут постоянно откладывать выборы президента Украины.

По мнению профессора политологии Род-Айлендского университета США Николая Петро, Зеленский не хочет проведения выборов президента на Украине из-за того, что не уверен в своей победе. Он знает, что его поддержка стремительно падает, сказал учёный.