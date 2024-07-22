Москва, 22 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, предусматривающий ежемесячную индексируемую выплату для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Её размер составит 1200 рублей.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Согласно документу, выплата будет повышаться, исходя из районного коэффициента. Кроме того, каждый год эти средства будут индексироваться.

Прибавку граждане этих категорий будут получать автоматом, писать заявление не потребуется. Данная мера коснётся не всех инвалидов I группы, а только тех, кто не получает ежемесячную выплату по уходу.

Раньше такую выплату получали граждане, которые ухаживали за 80-летним человеком или инвалидом первой группы. Теперь она станет прибавкой к пенсиям.

Предполагается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании Госдумы уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предложил 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме возобновить с февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев 21 июня сообщил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Выплаты одинаково будут индексировать как работающим, так и неработающим пенсионерам.

26 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ. В соответствии с документом с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться каждый год наравне с пенсионными выплатами тем гражданам, которые уже не работают.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется не менее 100 млрд рублей.

8 июля Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В 2025 году из бюджета на эти нужды планируется выделить дополнительно 96,45 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах соответственно 177,03 млрд и 260 млрд рублей.

С июля в России увеличили выплаты работавшим пенсионерам, закончившим трудиться в июне. Им начали выплачивать пенсию с учётом всех индексаций. Вторая категория ― пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Также фиксированную надбавку вдвое увеличили для граждан, в июне оформивших инвалидность первой группы.