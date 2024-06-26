Москва, 26 июня, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Госдума на заседании 26 июня приняла во II и окончательном III чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам», — сообщил сайт Госдумы.

В I чтении законопроект депутаты приняли на пленарном заседании 25 июня. Согласно инициативе, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексировать каждый год наравне с выплатами тем, кто оставил работу.

Как отметили в Госдуме, это потребует дополнительных бюджетных ассигнований. В 2025 году они составят 96,45 млрд рублей, в 2026 году — 177,03 млрд и в 2027-м — 260 млрд рублей. Законопроект затронет 7,87 млн человек.

Комментируя этот законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. Несмотря на санкции, экономика растёт, и необходимые средства для индексации в бюджете страны есть.

Президент России Владимир Путин предложил 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме возобновить с февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев 21 июня сообщил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Выплаты одинаково будут индексировать как работающим, так и неработающим пенсионерам.