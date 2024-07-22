Берлин, 22 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву помешал Евросоюзу продемонстрировать единогласную поддержку Украины в Европе. Об этом написало немецкое издание Tagesschau.

Zuma/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанёс ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что желание венгерского премьера начать переговоры столкнулось со шквалом критики, поскольку существуют опасения, что страны, не являющиеся членами Евросоюза, могут воспринять его мирные инициативы как официальную позицию ЕС.

В статье напомнили, что, по мнению Орбана, для урегулирования конфликта на Украине переговоры нужно начать как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, Орбан 5 июля посетил Москву, где обсудил мирное урегулирование на Украине, а 8 июля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава венгерского правительства проявил политическую волю к диалогу, и Москва позитивно относится к этой инициативе.

Орбан 15 июля направил лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, США и на Украину.

Евросоюз и НАТО, согласно оценке китайского издания Global Times, пришли в ярость из-за визитов Орбана в Москву и Пекин. Коллективный Запад, говорилось в статье, не допустит переговоров о соглашении по украинскому конфликту, которое будет заключено не при посредничестве Запада.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, а также полностью вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.