Пекин, 13 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Евросоюз и НАТО пришли в ярость из-за того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин, говорится в статье, опубликованной 13 июля китайской газетой Global Times.

РИА Новости / Алексей Майшев

Издание отметило, что представители ЕС и Североатлантического альянса сразу начали делать поспешные заявления об отсутствии у венгерского лидера права проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным о перемирии.

«Реакция западных лидеров показывает, что коллективный Запад не допустит переговоров с обеими сторонами конфликта для достижения соглашения, которое будет заключено не при посредничестве Запада», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, «англо-американский гегемон» вместе с подчинёнными ему европейскими государствами стремятся только укрепить свои позиции на Украине, чтобы использовать украинский народ в качестве оружия против России и получить доступ к литиевым месторождениям Донбасса. НАТО, похоже, не имеет другой цели, кроме расширения и окружения России и Китая, отметили в газете.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 5 июля посетил Москву, где обсудил мирное урегулирование на Украине, а 8 июля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава венгерского правительства проявил политическую волю к диалогу, и Москва позитивно относится к этой инициативе.

По информации Politico, представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор уже столкнулся с беспримерной критикой со стороны коллег. Якобы ряд послу угрожали «реальными последствиями» для Будапешта, если Орбан продолжит действовать в прежнем русле. Одной из возможных мер назвали бойкот неформальных встреч министров, которые будет организовывать Венгрия.

12 июля Орбан после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что бывший американский лидер хочет добиться, чтобы на Украине наступил мир. Венгерский лидер также сообщил, что он обсуждал с Трампом способы урегулирования украинского кризиса.

Песков после этого заявления подчеркнул, что венгерский лидер не говорил Путину о намерении отправиться к Трампу. Пресс-секретарь добавил, что российский президент не передавал никаких писем экс-президенту США.