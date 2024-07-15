Будапешт, 15 июля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о методах урегулирования украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, США и на Украину. Об этом во время интервью с газетой Magyar Nemzet рассказал его политический советник и однофамилец Балаж Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — рассказал Орбан во время интервью.

Он отметил, что если власти Европы действительно хотят иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта, то они должны разработать и реализовать изменение своего политического курса. Советник также добавил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По его мнению, данный документ основан на реалистичной оценке ситуации, реалистичных целях, а также в нём есть соответствующий график действий.

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