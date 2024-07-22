Лондон, 22 июля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена объявить о выходе из президентской гонки в социальной сети X (бывший Twitter) вызвано необходимостью избежать утечки информации. Об этом написала британская газета The Independent со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден решил опубликовать письмо в социальной платформе X, чтобы избежать возможности утечки новостей в преддверии какого-либо телевизионного обращения или заявления», — написали авторы.

Знакомый с внутренними дискуссиями источник издания уточнил, что письмо составлялось с помощью советника Байдена Майка Донилона, который поздним вечером 20 июля по просьбе американского лидера отправился в его загородный дом в Рехобот-Бич (штат Делавэр) вместе с помощником Стивом Ричетти.

О принятом решении Байдена и планах объявить его не знала даже вице-президент США Камала Харрис, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, что бы ни происходило в Америке, любые процессы и разыгрывание сценариев с выборами президента, уход из гонки действующего главы Белого дома — это внутреннее дело США. Россия ни при каких обстоятельствах не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление президента США о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли Байден принимал решение, отметила Захарова. Весь мир работает с опубликованным от имени президента США документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов, указала дипломат.

Выход Джо Байдена из президентской гонки не имеет отношения к состоянию его здоровья. Об этом 21 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Чёрным днём для Киева и Европы стало решение Байдена сняться с выборов президента США, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.