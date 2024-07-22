Вашингтон, 22 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не имеет отношения к состоянию его здоровья. Об этом 21 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден

«Ошеломительное решение Джо Байдена выйти из президентской гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами», — пояснили журналисты.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил продолжить исполнять полномочия до окончания нынешнего срока в январе 2025 года. Подробнее о причинах своего решения американский лидер пообещал рассказать позднее.

Отказ Байдена от переизбрания на новый срок прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он пожелал президенту США здоровья и добавил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

18 июля официальный представитель администрации США Джон Кирби отказался отвечать на вопрос журналистов о самочувствии Байдена после сдачи положительного теста на COVID-19. Каких-либо изменений в графике работы Байдена в период с 22 по 28 июля не ожидается, добавил Кирби.

Оговорки и путаница с именами в ходе выступления президента США Джозефа Байдена на пресс-конференции во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне усилили опасения по поводу его ментального здоровья.