Байден выбыл из предвыборной гонки не по состоянию здоровья
CNN: решение Байдена выйти из президентской гонки не связано с его здоровьем
Вашингтон, 22 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не имеет отношения к состоянию его здоровья. Об этом 21 июля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
«Ошеломительное решение Джо Байдена выйти из президентской гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемами», — пояснили журналисты.
Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил продолжить исполнять полномочия до окончания нынешнего срока в январе 2025 года. Подробнее о причинах своего решения американский лидер пообещал рассказать позднее.
Отказ Байдена от переизбрания на новый срок прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он пожелал президенту США здоровья и добавил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
18 июля официальный представитель администрации США Джон Кирби отказался отвечать на вопрос журналистов о самочувствии Байдена после сдачи положительного теста на COVID-19. Каких-либо изменений в графике работы Байдена в период с 22 по 28 июля не ожидается, добавил Кирби.
Оговорки и путаница с именами в ходе выступления президента США Джозефа Байдена на пресс-конференции во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне усилили опасения по поводу его ментального здоровья.