Гавана, 21 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 июля из Никарагуа прибыл на Кубу с рабочим визитом. Спикер встретился с первым секретарем Центрального комитета Компартии Кубы, президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщается на сайте ГД.

Государственная дума Вячеслав Володин на Кубе

В преддверии разговора, Володин передал Бермудесу тёплые слова приветствия от российского лидера Владимира Путина, отметив, что отношения между Россией и Кубой динамично развиваются.

В ходе встречи кубинский президент и российский спикер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран, активизацию экономических связей и туризма. Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия занимает второе место по турпотоку на Кубу.

«Ваш визит подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами. Мы продолжаем обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне», — заверил Мигель Диас-Канель Бермудес.

Также у Володина запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета республики Эстебаном Ласо.

Как сообщало ИА Регнум, до визита на Кубу российская делегация Госдумы посетила Никарагуа. В Манагуа Володин передал при встрече послание Владимира Путина лидеру страны Даниэлю Ортеге.

Также спикер принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции.

В Гаване в международном аэропорту имени Хосе Марти встретили российскую делегацию во главе с Вячеславом Володиным.

12 июня в Минобороны России сообщили, что корабли Северного флота прибыли на Кубу. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Визит продлился до 17 июня в рамках международного сотрудничества.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прибытие военных кораблей ВМФ России на Кубу немыслимым явлением, свидетельствующим о провале американской администрации.