Гавана, 12 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» прибыли в порт Гаваны на Кубе, сообщило 12 июня Министерство обороны.

ТАСС/Федосеев

«В День России отряд кораблей Северного флота <…> прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», — сообщило оборонное ведомство.

Помимо фрегата «Адмирала Горшкова» и подлодки «Казань» на Кубу прибыли танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Экипажи кораблей примут участие в протокольных мероприятиях, смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895124" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В Минобороны добавили, что за несколько часов до захода в порт Кубы отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия. Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27.

Командир фрегата «Адмирал Горшков» капитан второго ранга Павел Конов отметил, что действия личного состава уверенные, нормативы отработали согласно временным рамкам. Он оценил учение на «отлично».

Отряд кораблей Северного флота совершил трансатлантический переход. Фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» являются носителями гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых «Калибр» и противокорабельных «Оникс».

Минобороны России 11 июня сообщило, что атомная подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учения отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. На учениях удары наносили по морским целям на расстоянии более 600 км. Фрегат также выполнял задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев 11 июня сообщил, что отряд из нескольких кораблей российского флота 12 июня зайдёт на Кубу в рамках международного сотрудничества. Визит стал лишь одной из задач дальнего похода.