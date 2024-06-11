Москва, 11 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота России 12 июня зайдёт на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом сообщил главнокомандующим ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Пресс-служба Северного флота РФ/ТАСС Фрегат «Адмирал Горшков»

Он отметил, что отряд боевых кораблей Северного флота прибудет на Кубу в рамках международного сотрудничества между двумя странами. Флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту, в состав группы также входит атомная подводная лодка.

Адмирал добавил, что этот визит является лишь одной из задач дальнего похода.

Как передавало ИА Регнум, группа кораблей Военно-морского флота России прибудет в порт Гаваны 12 июня. В её состав входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчеркнули, что на всех кораблях отсутствует ядерное оружие.

Американский телеканал CBS News 10 июня сообщил, что США направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. Для этого туда отправились три эсминца, два судна с буксируемыми гидролокаторами и один корабль береговой охраны.