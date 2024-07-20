Москва, 20 июля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Отношения России и Никарагуа основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Об этом указал в послании президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге российский лидер Владимир Путин. Документ передал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

(сс) Администрация президента России Президент России Владимир Путин с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой

«Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу даёт координация усилий наших государств в международных делах», — также отметил Путин в послании Ортеге.

В свою очередь, президент Никарагуа передал «братские приветствия» Путину, добавив, что республика ощущают поддержку России во всех сферах.

Как передавало ИА Регнум, в феврале секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии заявил о готовности России оказывать всемерную поддержку союзникам в Латинской Америке. Развитие дружеских связей с ключевыми партнёрами в Латинской Америке и Карибском бассейне остаётся в числе ключевых международных приоритетов Москвы, сказал он.

Патрушев подчеркнул, что значение данного региона для России стремительно растёт. Странам Латинской Америки необходимо совместно отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления, призвал секретарь СБ РФ.