Гавана, 21 июля, 2024, 03:42 — ИА Регнум. В Гаване в международном аэропорту имени Хосе Марти встретили российскую делегацию во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, сообщила 21 июля пресс-служба Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

В рамках рабочего визита запланирована встреча Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.

До визита на Кубу российская делегация Госдумы посетила Республику Никарагуа. В Манагуа Володин передал при встрече послание президента РФ Владимира Путина лидеру Никарагуа Даниэлю Ортеге.

Также спикер ГД принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, встретился с вице-президентом Никарагуа и Росарио Мурильо.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что корабли Северного флота прибыли на Кубу. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Визит продлился до 17 июня в рамках международного сотрудничества.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прибытие военных кораблей ВМФ России на Кубу немыслимым явлением, свидетельствующим о провале американской администрации.