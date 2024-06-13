Вашингтон, 14 июня, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп посчитал немыслимым прибытие кораблей Военно-морского флота Российской Федерации на Кубу. Об этом он заявил журналистам после встречи с конгрессменами-республиканцами 13 июня.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — указал Трамп.

По его словам, прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны является очередным провалом американской администрации. Трамп подчеркнул, что считает приоритетным для США в первую очередь финансирование собственных вооружённых сил, а не трату денег впустую по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что на Кубу с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Северного флота. В отряд кораблей ВМФ России вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит пройдёт в рамках международного сотрудничества. 11 июня подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» во время учений отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике.

По данным телеканала CBS News, США со своей стороны направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. В министерстве Революционных вооружённых сил Кубы подчёркивали, что на всех российских судах отсутствует ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня сообщил, что визит группы кораблей ВМФ России на Кубу является распространённой практикой, особенно для такой крупной морской державы, как Россия.