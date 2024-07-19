Вашингтон, 19 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. По имеющейся в настоящее время у правительства США информации, глобальный сбой в операционной системе Windows не является следствием хакерской атаки, заявил 19 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Это не была, насколько мне сейчас известно, злонамеренная атака какого бы то ни было рода», — сказал он.

Во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Там, в свою очередь, подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.

Из-за сбоя была нарушена работа аэропортов по всему миру. В частности, в американской компании Frontier Airlines отметили, что проблемы возникли с бронированием и регистрацией, а также доступом к посадочному талону. Сбой повлиял и на работу других авиакомпаний. По информации сайта по отслеживанию полётов FlightAware, по всему миру были отменены более 2,2 тысячи авиарейсов и более 23,9 тысяч задержаны.

Россию эта проблема не затронула. По словам официального представителя «Росавиации» Артёма Кореняко, глобальный технический сбой Windows не повлиял на работу авиакомпаний и аэропортов, они работают в штатном режиме.

Позднее компания Microsoft заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к глобальным сбоям операционной системы.