Вашингтон, 19 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Американская IT-компания CrowdStrike подтвердила, что массовые сбои в работе операционной системы (ОС) Windows связаны с одним из приложений. Об этом сообщил 19 июля телеканал CNBC.

TASS/ЕРАJONO SEARLE

«CrowdStrike известно о случаях сбоев в работе Windows, связанных с Falcon Sensor», — заявил представитель компании.

Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий сообщил, что сбой связан с установленными системами защиты Crowdstrike, Россию эта проблема не затронула.

В пресс-службе Минцифры РФ подчеркнули, что сбой подтвердил важность импортозамещения иностранного ПО.