Редмонд, США, 19 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Компания Microsoft в соцсети Х заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к глобальным сбоям операционной системы.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Отмечается, что остаточное воздействие неполадок продолжает сказываться на некоторых приложениях и службах Microsoft 365.

«Мы проводим дополнительные мероприятия по устранению неполадок», — добавили в американской компании.

Во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

В частности, была нарушена работа аэропортов по всему миру. В частности, в американской компании Frontier Airlines отметили, что проблемы возникли с бронированием и регистрацией, а также доступом к посадочному талону. Сбой повлиял и на работу других авиакомпаний.

Россию эта проблема не затронула. Так, по словам официального представителя «Росавиации» Артёма Кореняко, глобальный технический сбой Windows не повлиял на работу авиакомпаний и аэропортов, они работают в штатном режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 июля заявил, что сбои в операционной системе (ОС) Windows не затронули работу Кремля.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Там, в свою очередь, подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.