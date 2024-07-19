Москва, 19 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Глобальный технический сбой в работе операционной системы Windows не затронул российские авиакомпании и аэропорты, они работают в штатном режиме, сообщил 19 июля официальный представитель «Росавиации» Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Anna Zvereva

По данным на 11:30 мск, уточнил он, полёты выполняются по расписанию.

Кореняко объяснил, что отечественная гражданская авиация ещё несколько лет назад стала внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение в рамках импортозамещения отрасли.

В пресс-службах аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» подтвердили, что работа этих воздушных гаваней проходит в штатном режиме.

В Минцифры, в свою очередь, подчеркнули, что массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО).

Как передавало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Он затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах. О сбоях в работе систем от Microsoft в России пока не сообщается.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что технический сбой вызван установленными системами защиты Crowdstrike, Россию эта проблема не затронула. Crowdstrike, в свою очередь, подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.