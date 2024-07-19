Хьюстон, США, 19 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. На фоне глобального технического сбоя в системе Windows по всему миру были отменены более 2,2 тысячи авиарейсов, сообщает 19 июля сайт по отслеживанию полётов FlightAware.

Harry Nakos/AP/TASS

В частности, общее число отменённых рейсов составило 2290, а общее число задержанных — 23 929.

Отдельно на сайте приводится статистика по США. Так, в стране отменили больше 1,7 тыс. рейсов, ещё порядка 4,4 тыс. задержали.

Россию эта проблема не затронула. Так, по словам официального представителя «Росавиации» Артёма Кореняко, глобальный технический сбой Windows не повлиял на работу авиакомпаний и аэропортов, они работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, во многих странах мира 19 июля возникли сбои в работе устройств с системой Windows, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах.

Эксперты установили, что сбой был вызван установленными системами защиты Crowdstrike. Там, в свою очередь, подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе Windows. Проблемы возникли с устройствами, на которых установлено самое новое обновление Falcon Sensor. Специалисты добиваются «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.

Позднее компания Microsoft заявила об устранении основной причины неполадок, которая привела к глобальным сбоям операционной системы.